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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:29

Комитет ЕП одобрил продление беспошлинной торговли для Украины с рядом оговорок

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Профильный комитет Европейского парламента по вопросам международной торговли одобрил продление режима либерализации торговли для Украины и Молдавии еще на год - до 5 июня 2025 года.

Соответствующее решение принято в рамках заседания комитета в четверг в Брюсселе, сообщает пресс-служба Европарламента.

В частности, предлагается продлить временную приостановку пошлин и квот на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на год, с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года.

При этом законодательство наделяет Еврокомиссию полномочиями принимать быстрые меры, в случае значительных перебоев на общем рынке ЕС или на рынках одной или нескольких стран ЕС из-за украинского импорта.

"Оно также предусматривает экстренное "торможение" (для поставок украинской продукции) для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов, а именно птицы, яиц и сахара, а это означает, что если импорт этих продуктов превысит средние объемы 2022 и 2023 годов, то тарифы будут вновь введены. Меры по либерализации зависят от уважения Украиной демократических принципов, прав человека, верховенства закона", - говорится в пресс-релизе.

Ожидается, что Европарламент проголосует по вопросу о продлении особого режима торговли с этими двумя странами в первом чтении на пленарном заседании на следующей неделе. После одобрения Европарламентом решение должно быть утверждено Советом ЕС. Оно вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, включающее создание зоны свободной торговли, обеспечило украинскому бизнесу преференциальный доступ к рынку Евросоюза с 2016 года. После начала военной операции на территории страны ЕС в июне 2022 года ввел меры, которые обеспечили беспошлинный доступ всей украинской продукции на рынок ЕС. Эти меры в июне 2023 года были продлены на один год и истекают 5 июня 2024 года.

Европейская комиссия 31 января 2024 года предложила продлить либерализацию торгового режима с Украиной и Молдавией еще на год.

Европарламент Украина Молдавия
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