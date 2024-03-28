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UBS увеличил вознаграждение CEO в 2023 году на 14%

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - UBS Group AG сократил бонусный пул по итогам 2023 года на 14%, однако увеличил вознаграждение главного исполнительного директора, сообщает MarketWatch.

Глава банка Серджио Эрмотти, вернувшийся на пост CEO в апреле 2023 года, получил в общей сложности 14,4 млн швейцарских франков ($15,9 млн). Эта сумма на 14% выше вознаграждения его предшественника на этом посту Ральфа Хамерса за 2022 год.

UBS вернул Эрмотти на должность CEO после заключения сделки по покупке Credit Suisse в марте 2023 года. Он возглавлял банк в течение 9 лет, до ноября 2020 года.

"Совет директоров признает отличную работу Эрмотти в определяющий год в истории UBS и значительный прогресс в реализации приоритетов интеграции Credit Suisse", - говорится в годовом отчете UBS.

Эрмотти намерен остаться во главе банка, "по крайней мере, до завершения процесса интеграции, если не дольше", сообщил банк.

UBS рассчитывает в основном завершить интеграцию Credit Suisse к концу 2026 года.

Credit Suisse UBS Серджио Эрмотти Швейцария Ральф Хамерс
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