Страны Балтии и Финляндия увеличили потребление газа в отопительном сезоне на 50%

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Потребление газа в Эстонии в последнем отопительном сезоне выросло почти на 40% по сравнению с показателем прошлого сезона, а в Финляндии и Балтийском регионе - на 50%, говорится в сообщении компании Eesti Gaas, крупнейшей энергокомпании в странах Балтии.

"Оказавшая холоднее обычной зима, снижение цен на газ в несколько раз и налаженные маршруты поставок из Норвегии и США привели к значительному увеличению потребления газа. Если бы в январе нам пришлось получать все тепло с использованием электричества, дома в Эстонии - да и во всем регионе - оставались бы холодными и темными. В отопительный период возобновляемая энергетика по-прежнему нуждается в газовой поддержке - в наиболее холодные дни половина необходимой энергии поступает от газа", - объяснил через пресс-службу председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

В этом отопительном сезоне с октября по февраль потребление газа в Эстонии достигло 2,45 ТВт.ч, больше всего газа было использовано в январе - 0,73 ТВт.ч. В Финляндии и Балтийском регионе потребление газа за этот период выросло в общей сложности до 26 ТВт.ч, в январе достигнув 7,1 ТВт.ч.

Природный газ доставляют преимущественно из США и Норвегии в сжиженном виде на терминалы в Инкоо в Финляндии и Клайпеде в Литве.

Помимо производства тепла и электроэнергии, природный газ напрямую используется в технологических процессах и в качестве сырья для химической промышленности. Природный газ имеет высокую теплотворную способность и отличается низким содержанием углерода, играя важную роль в переходе на возобновляемые источники энергии, подчеркивает компания.

Eesti Gaas - крупнейший импортер и продавец природного газа в Финляндии и Балтийском регионе: треть газа поступает через Eesti Gaas. В прошлом году компания доставила в регион 18 партий СПГ. Один танкер покрывает около четверти годового потребления газа в Эстонии.

Работая в пяти странах - Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше - Eesti Gaas в прошлом году стала крупнейшей энергетической компанией с частным капиталом в Финляндии и Балтийском регионе. Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в компримированном и сжиженном виде, управляет крупнейшей газораспределительной сетью Эстонии и Латвии. Предприятие работает на международном энергетическом рынке, развивает производство и продажу возобновляемой энергии - солнечной и "зеленого" газа (биометана). На зарубежных рынках Eesti Gaas действует под торговой маркой Elenger.