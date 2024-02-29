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Eesti Gaas с апреля снизит цену на газ для населения еще на 9%

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Eesti Gaas, управляющая газораспределительной сетью Эстонии, с апреля 2024 года планирует снизить цену на газ в рамках гибкого пакета для домашних потребителей на 9% - до 0,42 евро за кубометр (с учетом налога с оборота), сообщила компания.

По словам председателя правления Eesti Gaas Маргуса Каасика, в этом отопительном сезоне потребление газа в Эстонии возросло более чем на 40% по сравнению с предыдущим сезоном, что было обусловлено холодной погодой, а также снижением стоимости газа для потребителей.

"В условиях морозов природный газ подтвердил свою важную роль в обеспечении надежности энергоснабжения. Во время январской волны морозов потребление природного газа превысило потребление электроэнергии, (...) в обозримом будущем использование природного газа в Эстонии останется неизбежным", - сказал он.

"Заглядывая вперед, мы видим повод для оптимизма, поскольку после в целом теплой зимы в европейских резервуарах осталось больше газа, чем обычно, и ожидается, что их заполнение для следующей зимы пройдет гладко. В 2025 году стартует несколько новых проектов по поставкам СПГ, на рынок будет добавлено большое количество газа, а от структурного дефицита рынок перейдет к профициту, что в итоге обеспечит еще более низкие цены для потребителей", - сказал Каасик.

Eesti Gaas с января 2024 года снизила цену на газ в рамках гибкого пакета для домашних потребителей на 20%, с февраля - еще почти на 20%, до 0,495 евро за кубометр, а с марта понижает еще на 7%, до 0,46 евро за кубометр (с учетом налога с оборота).

Ранее Eesti Gaas существенно снижала цену на газ в рамках гибкого пакета для домохозяйств в декабре 2022 года (на 40%, до 1,75 евро за кубометр), в феврале прошлого года (до 0,84 евро), в мае (до 0,69 евро).

Раньше природный газ поступал в Эстонию в основном по трубопроводу из России, но почти полтора года это направление закрыто, природный газ теперь доставляется в сжиженном виде преимущественно из США и Норвегии на терминалы в Инкоо (Финляндия) и Клайпеде (Литва). В 2023 году Eesti Gaas увеличила поставки СПГ более чем втрое - доставила в регион 18 партий.

Один танкер с СПГ покрывает около четверти годового потребления газа в Эстонии.

Предприятие также развивает солнечную генерацию и производство биометана.

Eesti Gaas работает также в Финляндии, Латвии, Литве и Польше под торговой маркой Elenger.

Инкоо СПГ Эстония Eesti Gaas Маргус Каасик
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