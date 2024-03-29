Песков объяснил ветирование резолюции СБ ООН об экспертах по санкциям против КНДР

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Россия наложила вето на продление мандата группы экспертов, следящих за выполнением санкций ООН в отношении КНДР, так как это соответствовало ее интересам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Такая позиция больше соответствует нашим интересам, - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, о причинах вето России. - Вопросы связаны с тем, что мы не согласны с теми модальностями, которые были оформлены в этом проекте".

Совбез ООН 28 марта отклонил резолюцию по продлению на год мандата группы экспертов, следящих за соблюдением санкций организации против Северной Кореи. Представители 13 стран ‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌поддержали резолюцию, Россия применила право вето, а Китай воздержался.

Ранее издание NK News сообщало, что группа продолжит работу до 30 апреля, именно тогда официально заканчивается ее мандат.

На заседании постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что санкционный режим ООН в отношении КНДР "не просто теряет свою актуальность, он предельно оторван от действительности". По его словам, эти санкции нацелены на "удушение Пхеньяна", что включает "прямые личные угрозы в адрес властей КНДР". Небензя подчеркнул, что это ставит под вопрос возможность урегулирований на Корейском полуострове. Он подчеркнул необходимость актуализации этих санкций и ежегодного их пересмотра.