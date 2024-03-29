Байдена пригласили в Конгресс дать показания о деловых операциях его семьи

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Республиканцы палаты представителей США пригласили президента Джо Байден дать показания о деловых операциях его семьи перед комитетом по надзору, сообщает The Hill.

"Я приглашаю вас принять участие в публичных слушаниях, на которых вам будет предоставлена возможность объяснить под присягой вашу причастность к источникам дохода вашей семьи и средствам, которые она использовала для его получения", - говорится в адресованном Байдену письме главы комитета по надзору Джеймса Комера.

Он отмечает, что республиканцы хотят лучше разобраться в предполагаемых "$24 млн, которые поступили из иностранных источников вам, вашей семье и ее деловым партнерам".

"Комитет не выявил законных услуг, заслуживающих таких выгодных выплат", - пояснил законодатель.

Конгрессмен просит президента явиться в палату представителей 16 апреля.

Республиканцы уже несколько месяцев ведут расследование по импичменту, которое в основном сосредоточено на деловых сделках членов семьи Байденов и пытаются найти четкую связь между действиями Джо Байдена в качестве вице-президента и его сына Хантера.