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Байдена пригласили в Конгресс дать показания о деловых операциях его семьи

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Республиканцы палаты представителей США пригласили президента Джо Байден дать показания о деловых операциях его семьи перед комитетом по надзору, сообщает The Hill.

"Я приглашаю вас принять участие в публичных слушаниях, на которых вам будет предоставлена возможность объяснить под присягой вашу причастность к источникам дохода вашей семьи и средствам, которые она использовала для его получения", - говорится в адресованном Байдену письме главы комитета по надзору Джеймса Комера.

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Он отмечает, что республиканцы хотят лучше разобраться в предполагаемых "$24 млн, которые поступили из иностранных источников вам, вашей семье и ее деловым партнерам".

"Комитет не выявил законных услуг, заслуживающих таких выгодных выплат", - пояснил законодатель.

Конгрессмен просит президента явиться в палату представителей 16 апреля.

Республиканцы уже несколько месяцев ведут расследование по импичменту, которое в основном сосредоточено на деловых сделках членов семьи Байденов и пытаются найти четкую связь между действиями Джо Байдена в качестве вице-президента и его сына Хантера.

США Конгресс палата представителей Джеймс Комер Джо Байден
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