В Таджикистане задержаны 15 человек по подозрению в планировании терактов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Таджикистане арестованы 15 человек, которых подозревают в планировании терактов во время праздничных мероприятий в Душанбе и городе Вахдат, сообщает интернет-издание "Азия-Плюс" со ссылкой на источник в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ).

По его словам, большинство арестованных - жители Вахдата, все они были арестованы сотрудниками ГКНБ и доставлены в Душанбе перед Наврузом.

Ранее в пятницу "Азия-Плюс" сообщила о задержании 9 жителей города Вахдат за их связь с подозреваемыми в теракте Crocus City Hall в Москве и по подозрению в сотрудничестве с ИГ (запрещена в России и Таджикистане).

Неизвестно, имеют ли 15 а‌‌‌‌рестованных​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ отношение к подозреваемым в теракте в Crocus City Hall.

"Следствие покажет, были ли задержанные связаны с подозреваемыми в теракте в Crocus или нет. Пока не известно, все они были частью одной цепочки и действовали сообща или каждый из них хотел совершить теракт в России и Таджикистане по отдельности. Расследование продолжается, и на эти вопросы необходимо дать ответы", - сообщил источник "Азии-Плюс".

Официального подтверждения этим сообщениям пока нет.