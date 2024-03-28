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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:13

Четыре фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall внесены в список террористов

Четыре фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall внесены в список террористов
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес четверых граждан Таджикистана, которых следствие считает исполнителями теракта в Crocus City Hall, в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Соответствующая информация появилась в списке Росфинмониторинга в четверг.

В реестр внесены находящиеся в настоящий момент под арестом Муродали Рачабализода, Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобира Файзов.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько мужчин в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 143 человека, около 200 пострадали.

23 марта пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех злоумышленников, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.

В течение недели Басманный суд по ходатайству следствия арестовал восьмерых задержанных по делу, в частности, Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, которых следствие считает исполнителями атаки.

Также были заключены под стражу Аминчон, Диловар и Исроил Исломовы, которые, как заявил глава СКР Александр Бастрыкин, предоставили нападавшим квартиру для проживания, автомобиль для передвижения и перевозили денежные средства, а также Алишер Касимов, сдавший квартиру фигурантам. По словам главы СКР, все задержанные по подозрению в нападении на концертный зал признали вину.

Хроника 22 – 28 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Росфинмониторинг Таджикистан Crocus City Hall
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