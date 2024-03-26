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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:44

В Анкаре считают, что фигуранты дела Crocus не могли радикализироваться в Турции

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Недавно побывавшие в Стамбуле фигуранты дела о теракте в Crocus City Hall Муродали Рачабализода и Шамсидин Фаридуни не могли сформировать радикальные экстремистские взгляды за время этой поездки, в Турции они пробыли совсем недолго, сказали газете Hurriyet источники в турецких службах безопасности.

По их данным, оба этих гражданина Таджикистана провели в Стамбуле только несколько недель в Стамбуле, а это слишком мало времени для радикализации. Рачабализода прибыл в Стамбул 5 января, Фаридуни - 20 февраля. Они вылетели в Москву одним рейсом из аэропорта Стамбула 2 марта.

Источники в службах безопасности Турции указали, что последние события указывают на то, что Россия, Турция и Иран являются целями террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

"Турция будет продолжать борьбу с террористическими организациями", - отметили источники газеты.

По делу о нападении на концертный зал Crocus City Hall арестованы уже восемь человек. Четверо из них - граждане Таджикистана - считаются непосредственными исполнителями теракта. Это Далерджон Мирзовев, Муродали Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 26 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Стамбул Таджикистан Турция Шамсидин Фаридуни Муродали Рачабализода Crocus City Hall
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