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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:24

ВКС России нанесли удар по боевикам в сирийской провинции Хомс

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российская авиация в Сирии нанесла удар по месту базирования террористов в провинции Хомс, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Попов.

"Ударом ВКС России уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районе горного хребта Джебель-Эс-Сатих провинции Хомс", - сказал Попов на брифинге в пятницу.

Он сообщил также, что "в результате сброса самодельного взрывного устройства с запущенного террористами беспилотного летательного аппарата на позиции сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Маарет-Мухос провинции Идлиб ранен один сирийский военнослужащий".

Кроме того, по его данным, в результате снайперского огня со стороны террористов из района Бариша по позициям сирийских правительств‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​енных сил в районе населенного пункта Сафсафа провинции Латакия погиб один сирийский военнослужащий.

Всего за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ): в провинции Идлиб - два обстрела, в провинции Латакия - один обстрел, сказал Попов.

Он сообщил также, что "за сутки со стороны коалиции зафиксировано семь случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов".

Подобными действиями коалиция создает опасные предпосылки авиационных инцидентов и обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии, подчеркнул Попов.

ВКС России Идлиб Хомс ЦПВС
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