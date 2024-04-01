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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:08

Россия развернула дополнительный пост военной полиции на Голанских высотах

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В районе Голанских высот развернут дополнительный пост российской военной полиции, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Попов.

"В районе Голанских высот в рамках мониторинга обстановки на линии "Браво" зоны разъединения вооруженных сил Израиля и Сирийской Арабской Республики дополнительно развернут пост российской военной полиции", - сказал Попов на брифинге в понедельник.

По его данным, за последние сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны запрещенной в России террористической группировки "Джабхат ан-нусра" в провинции Идлиб.

"В результате сброса самодельного взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата квадрокоптерного типа, запущенного террористами из района Маарет-Мухос на позиции сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель провинции Идлиб, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал замруководителя ЦПВС.

Попов также указал на непрекращающиеся нарушения авиацией международной коалиции во главе с США воздушного пространства Сирии.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано пять случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано одно нарушение многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции", - добавил представитель ЦПВС.

ЦПВС Юрий Попов Сирия Минобороны РФ Идлиб
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