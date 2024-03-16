Российские военные сообщили об уничтожении лагеря боевиков в Сирии

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы РФ уничтожили место базирования боевиков в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"15 марта ударом ВКС России уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Эль-Бишри провинции Дейр-эз-Зор. В результате террористы понесли значительные потери в живой силе и материальных средствах", - заявил Кулить на брифинге в субботу.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны запрещенной в РФ террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" в провинции Идлиб.

Кроме того, контр-адмирал указал на непрекращающиеся нарушения сирийского воздушного пространства авиацией международной коалиции во главе с США.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано три случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения парой истребителей "Typhoon", - заявил Кулить.