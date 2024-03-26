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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 21:13

Российские военные сообщили о шести нарушениях в небе над Сирией

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в воздушном пространстве Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Попов.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано четыре случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", -сказал Попов на брифинге во вторник.

Кроме того, по его словам, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения сирийского воздушного пространства парой истребителей F-16.

Попов сообщил также, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.

Идлиб США F-16
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