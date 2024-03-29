США одобрили передачу Израилю очередного пакета вооружений на миллиарды долларов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Администрация Байдена санкционировала передачу Израилю бомб и истребителей на несколько миллиардов долларов, несмотря на опасения Вашингтона по поводу ожидаемого военного наступления израильской армии на палестинский город Рафах на юге сектора Газа, сообщает в пятницу The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

"Администрация Байдена недавно одобрила передачу Израилю бомб и истребителей на миллиарды долларов", - информирует издание.

По данным источников WP, новый пакет вооружений включает более 1,8 тыс. авиабомб MK84 и 500 бомб MK82.

WP сообщает, что Израиль ранее применял бомбы MK84 в секторе Газа, и их использование привело тогда к "массовым жертвам".

Издание со ссылкой на официальных лиц США напоминает, что на прошлой неделе госдепартамент США санкционировал передачу 25 истребителей F-35A и двигателей на сумму около $2,5 млрд.

WP подчеркивает, что некоторые демократы считают, что власти США должны воздержаться от поставок оружия Израилю, так как он не дает обещаний уменьшить число жертв среди гражданского населения при наступлении на Рафах и ослабить ограничения на доставку гуманитарно‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​й помощи в сектор Газа.

Ранее в пятницу Нетаньяху заявил, что Израиль продолжает подготовку к проведению масштабной наземной операции в Рафахе.

Премьер мотивировал подготовку к операции тем, что, по его мнению, "только при продолжении оказываемого нами военного давления мы сможем вернуть заложников".

США предупреждали Израиль, что в случае наземной операции в Рафахе ему грозит изоляция на международной арене и ухудшение связей с партнерами.

"Мы считаем, что полномасштабная военная операция не только причинит ущерб палестинскому народу, не только подорвет поставки гуманитарной помощи, но и навредит израильской национальной безопасности, еще больше изолирует Израиль на международной арене, еще больше отделит Израиль от стран, которые долгое время были его партнерами", - заявил ранее на этой неделе представитель госдепа США Мэттью Миллер.

Министр обороны США Ллойд Остин на состоявшейся в Вашингтоне встрече с израильским министром обороны Йоавом Галлантом отметил, что США готовы помочь Израилю найти альтернативу полномасштабной военной операции в Рафахе, которая потенциально может угрожать гражданскому населению города.