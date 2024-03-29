Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:24

США одобрили передачу Израилю очередного пакета вооружений на миллиарды долларов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Администрация Байдена санкционировала передачу Израилю бомб и истребителей на несколько миллиардов долларов, несмотря на опасения Вашингтона по поводу ожидаемого военного наступления израильской армии на палестинский город Рафах на юге сектора Газа, сообщает в пятницу The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

"Администрация Байдена недавно одобрила передачу Израилю бомб и истребителей на миллиарды долларов", - информирует издание.

По данным источников WP, новый пакет вооружений включает более 1,8 тыс. авиабомб MK84 и 500 бомб MK82.

WP сообщает, что Израиль ранее применял бомбы MK84 в секторе Газа, и их использование привело тогда к "массовым жертвам".

Издание со ссылкой на официальных лиц США напоминает, что на прошлой неделе госдепартамент США санкционировал передачу 25 истребителей F-35A и двигателей на сумму около $2,5 млрд.

WP подчеркивает, что некоторые демократы считают, что власти США должны воздержаться от поставок оружия Израилю, так как он не дает обещаний уменьшить число жертв среди гражданского населения при наступлении на Рафах и ослабить ограничения на доставку гуманитарно‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​й помощи в сектор Газа.

Ранее в пятницу Нетаньяху заявил, что Израиль продолжает подготовку к проведению масштабной наземной операции в Рафахе.

Премьер мотивировал подготовку к операции тем, что, по его мнению, "только при продолжении оказываемого нами военного давления мы сможем вернуть заложников".

США предупреждали Израиль, что в случае наземной операции в Рафахе ему грозит изоляция на международной арене и ухудшение связей с партнерами.

"Мы считаем, что полномасштабная военная операция не только причинит ущерб палестинскому народу, не только подорвет поставки гуманитарной помощи, но и навредит израильской национальной безопасности, еще больше изолирует Израиль на международной арене, еще больше отделит Израиль от стран, которые долгое время были его партнерами", - заявил ранее на этой неделе представитель госдепа США Мэттью Миллер.

Министр обороны США Ллойд Остин на состоявшейся в Вашингтоне встрече с израильским министром обороны Йоавом Галлантом отметил, что США готовы помочь Израилю найти альтернативу полномасштабной военной операции в Рафахе, которая потенциально может угрожать гражданскому населению города.

Хроника 07 октября 2023 года – 29 марта 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
США сектор Газа Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Турецкой авиакомпании Southwind Airlines запретили летать через Европу

Турецкой авиакомпании Southwind Airlines запретили летать через Европу

Эрдоган планирует 9 мая посетить США

Эрдоган планирует 9 мая посетить США

Десятки стран предложили Франции помощь по охране летней Олимпиады в Париже

Восстановление рухнувшего моста в Балтиморе может стоить от $400 млн до $1 млрд

Восстановление рухнувшего моста в Балтиморе может стоить от $400 млн до $1 млрд

Глава Роспотребнадзора заявила о сохраняющейся в мире сложной эпидобстановке

"АвтоВАЗ" начал сборку Lada в Азербайджане

"АвтоВАЗ" начал сборку Lada в Азербайджане

Что случилось этой ночью: пятница, 29 марта

Байдена пригласили в Конгресс дать показания о деловых операциях его семьи

Нетаньяху заявил о продолжении подготовки к операции в Рафахе

Нетаньяху заявил о продолжении подготовки к операции в Рафахе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });