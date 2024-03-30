Что случилось этой ночью: суббота, 30 марта

ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае, турецкой Southwind Airlines запретили летать через Европу, Израиль предложил разместить ВС арабских стран в Газе

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае, который готовили трое граждан одной из стран Центральной Азии. Иностранцы хотели устроить взрыв в месте массового пребывания людей. Возбуждено уголовное дело.

- ЕС ввел запрет на полеты через Европу турецкой авиакомпании Southwind Airlines. Из-за этого был задержан рейс с российскими туристами из Шарм-эль-Шейха под кодом авиакомпании Air Cairo SM903, который фактически исполнялся Southwind. Туроператоры разместили клиентов в гостиницах.

- Израиль предложил временно разместить в Газе вооруженные силы арабских стран. Они могли бы сопровождать гуманитарные конвои, обеспечивать безопасность временного причала, который США строят у побережья.

- США одобрили передачу Израилю пакета вооружений на несколько миллиардов долларов. Он включает в себя более 1,8 тыс. авиабомб MK84 и 500 бомб MK82.

- Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в финал турнира категории Masters, уступив в полуфинале итальянцу Яннику Синнеру. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу представителя Италии.