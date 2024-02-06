Президентские выборы в Сенегале перенесены с февраля на декабрь

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Парламент Сенегала принял решение отсрочить президентские выборы до 15 декабря, в то время как первоначально их планировалось провести 25 февраля, сообщает "Аль-Джазира".

За перенос проголосовали 105 депутатов в 165-местном парламенте. При этом нынешний президент страны Макки Салль продолжит оставаться у власти до того времени.

Телеканал отмечает, что голосование было "хаотичным", некоторых депутатов от оппозиции выдворили из зала заседаний, для наведения порядка были привлечены спецслужбы.

Салль в субботу объявил об отсрочке президентских выборов на неопределенный срок, что вызвало недовольство общественности. В столице страны Дакаре произошли столкновения несогласных с полицией, которая применяла слезоточивый газ. Власти вывели из эфира один частный телеканал, который вел прямые репортажи с мест событий, а также ограничили доступ к интернету.