Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Президентские выборы в Сенегале перенесены с февраля на декабрь

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Парламент Сенегала принял решение отсрочить президентские выборы до 15 декабря, в то время как первоначально их планировалось провести 25 февраля, сообщает "Аль-Джазира".

За перенос проголосовали 105 депутатов в 165-местном парламенте. При этом нынешний президент страны Макки Салль продолжит оставаться у власти до того времени.

Телеканал отмечает, что голосование было "хаотичным", некоторых депутатов от оппозиции выдворили из зала заседаний, для наведения порядка были привлечены спецслужбы.

Салль в субботу объявил об отсрочке президентских выборов на неопределенный срок, что вызвало недовольство общественности. В столице страны Дакаре произошли столкновения несогласных с полицией, которая применяла слезоточивый газ. Власти вывели из эфира один частный телеканал, который вел прямые репортажи с мест событий, а также ограничили доступ к интернету.

Сенегал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уолл-стрит снизилась в понедельник

Уолл-стрит снизилась в понедельник

Что случилось этой ночью: вторник, 6 февраля

Хейли запросила защиту Секретной службы США из-за угроз

Хейли запросила защиту Секретной службы США из-за угроз

В Рио-де-Жанейро из-за лихорадки денге объявили режим ЧС

В Рио-де-Жанейро из-за лихорадки денге объявили режим ЧС

Новый пакет санкций ЕС против России затронет компании третьих стран

У Карла III диагностировали рак

У Карла III диагностировали рак

Глава Shell раскритиковал заморозку выдачи лицензий на экспорт СПГ из США

Что произошло за день: понедельник, 5 февраля

Трамп раскритиковал законопроект об охране границы с Мексикой

Трамп раскритиковал законопроект об охране границы с Мексикой

Захарова отметила растущую вовлеченность Франции в ситуацию на Украине

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });