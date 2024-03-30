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Израиль предложил временно разместить в Газе вооруженные силы арабских стран

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Во время визита в Вашингтон на этой неделе министр обороны Израиля Йоав Галант обсуждал вопрос о возможности создания многонациональных вооруженных сил с участием военнослужащих из арабских стран для улучшения правопорядка в Газе, сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

"Такой шаг позволит создать в анклаве руководящий орган, который не будет принадлежать ХАМАС, и решит растущую проблему Израиля с США, когда речь заходит о гуманитарной ситуации в Газе", - заявил высокопоставленный израильский чиновник.

По словам источников портала, предложение заключается в том, чтобы арабские силы оставались в Газе в течение ограниченного переходного периода и отвечали за охрану временного причала, который США строят у побережья, и за сопровождение гуманитарных конвоев, чтобы помощь доходила до населения, не подвергалась разграблению и была безопасной, а та‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​кже не находилась под контролем ХАМАС.

В сообщении говорится, что этот вопрос уже обсуждался в последние недели с представителями трех арабских стран, включая Египет.

"Есть прогресс в продвижении этой инициативы как с точки зрения готовности администрации Байдена обсуждать ее, так и с точки зрения открытости арабских стран к этой идее", - сказал порталу израильский чиновник.

В то же время, как пишет Axios, один из арабских источников заявил, что Галант, похоже, "неправильно понял позицию арабов".

По его словам, арабские страны в данный момент не готовы отправлять войска для охраны конвоев с гуманитарной помощью, но могут рассмотреть возможность отправки войск для миротворческих сил после войны. Однако даже в этом случае эти силы должны находиться под командованием США и быть "сформированы в контексте работы над решением, при котором будет обеспечено сосуществование двух государств".

Хроника 07 октября 2023 года – 30 марта 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Вашингтон США ХАМАС Израиль Газа
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