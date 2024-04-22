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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Песков сказал, что Москва не получала сигналов от Еревана насчет вывода пограничников РФ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что пока не получали каких-либо сигналов от Еревана относительно вывода российских пограничников в связи с делимитацией на армяно-азербайджанской границе, а этот и ряд других актуальных вопросов в ближайшей перспективе смогут обсудить лично главы РФ и Армении.

"Опять же никаких сигналов на этот счет не было, мы ожидаем, что уже в краткосрочной перспективе президенту Владимиру Путину и премьер-министру Николу Пашиняну представится возможность обсудить эти и при необходимости некоторые другие актуальные вопросы лично", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать последнее заявление армянского премьера о том, что в связи с делимитацией и демаркацией армяно-азербайджанской границы в Тавушской области Армении российские пограничники должны будут уйти оттуда, поскольку это уже будет не линия противостояния, а граница.

На прошлой неделе в аппарате Пашиняна сообщили, что впервые между Арменией и Азербайджаном, на участке четырех сел в Тавушской области на северо-востоке Армении, будет демаркированная государственная граница.

Комиссии Армении и Азербайджана по вопросам делимитации государственной границы по итогам состоявшегося в пятницу, 19 апреля, заседания распространили совместный пресс-релиз, в котором говорилось, что предварительно согласована делимитация границ на участках армянского села Баганиса, азербайджанского Баганис Айрума, армянского Воскепара, азербайджанского Ашагы-Аскипара, армянского Киранца, азербайджанского Хейримли, армянского Беркабера и азербайджанского Кызыл-Гаджилы.

Дмитрий Песков Армения Никол Пашинян
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