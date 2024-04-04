Прокурорам поручили проверить работу с гражданами в период паводков

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Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокурор Игорь Краснов поручил подчиненным взять на контроль ситуацию с прохождением весеннего паводка в регионах России, оценить полноту и своевременность оказания помощи пострадавшим, состояние систем оповещения граждан о бедствии, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Прокуроры ориентированы на "необходимость комплексной оценки полноты и своевременности оказания мер социальной поддержки пострадавшим от стихийных бедствий гражданам, содержания сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод, готовности систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, а также достаточности резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации таких ситуаций".

Краснов поручил осуществлять надзорное сопровождение всех мероприятий, связанных с прохождением паводка.

В прокуратуре отметили, что непринятие своевременных и достаточных мер в этой сфере формирует условия для возникновения и неблагоприятного развития стихийных бедствий, во многом определяет масштаб их последствий.

По данным ведомства, этой весной после обильных снегопадов сложилась неблагоприятная паводковая обстановка в большинстве регионов, прежде всего на Дальнем Востоке, в Повольжье и Сибири.

"Пристальное внимание уделено регионам, где период половодья уже начался - Алтайский край, Оренбургская, Самарская области и иные субъекты Российской Федерации", - отметили в прокуратуре.