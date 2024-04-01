Встреча США и Израиля по Рафаху пройдет в понедельник в виртуальном режиме

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В понедельник США и Израиль, как ожидается, обсудят в виртуальном режиме альтернативные предложения американской администрации по планируемому израильтянами военному вторжению в город Рафах на юге сектора Газа, сообщил портал Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников.

Администрация Байдена последовательно заявляет, что операция в Рафахе, где укрываются более 1 млн палестинцев, может привести к массовым жертвам среди мирного населения и усугубить гуманитарную катастрофу в Газе.

На прошлой неделе шеф Пентагона Ллойд Остин на встрече в Вашингтоне с израильским министром обороны Израиля Йоавом Галантом сказал, что цель США - помочь Израилю найти альтернативу полномасштабной военной операции, которая потенциально угрожает гражданскому населению города.

Изначально планировалось, что данный вопрос будет обсуждаться в ходе визита израильской делегации в Вашингтон. Однако после того, как США на прошлой неделе не наложили вето на резолюцию СБ ООН, призывающую к прекращению огня в Газе и освобождению всех заложников, Нетаньяху объявил об отмене визита в знак протеста. Днем позже он попросил Белый дом перенести встречу.

Высокопоставленные израильские чиновники заявили в разговоре с Axios, что проведение виртуальной встречи вместо визита - это способ для Нетаньяху "сохранить лицо" и обсудить с Белым домом ситуацию в Рафахе без поездки делегации в Вашингтон.

По словам источников портала, американскую сторону на встрече возглавит советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, в ней примут участие представители Пентагона, госдепартамента и разведывательных служб США.

Министр по стратегическим вопросам Рон Дермер и глава Совета нацбезопасности Цахи Ханегби будут руководить переговорами с израильской стороны, во встрече также примут участие высокопоставленные представители министерства обороны и разведки Израиля.

Портал напоминает, что в воскресенье Нетаньяху заявил журналистам, что утвердил оперативный план действий в Рафахе и армия готова к эвакуации гражданского населения и оказанию гуманитарной помощи.

"На это потребуется время, но это будет сделано. Мы войдем в Рафах и уничтожим там батальоны ХАМАС по одной простой причине: нет победы без входа в Рафах, и нет победы без уничтожения там батальонов ХАМАС", - сказал израильский премьер.