Израиль согласился учесть опасения США при планировании операции в Рафахе

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - На заседании стратегической консультативной группы (SCG) с израильскими коллегами США сообщили, что озабочены возможными последствиями действий Израиля в городе Рафахе на юге сектора Газа, израильтяне заявили, что учтут это, сообщил Белый дом.

"В течение двух часов стороны вели конструктивный диалог по Рафаху (...). Американская сторона выразила свою обеспокоенность по поводу различных вариантов действий в Рафахе. Израильская сторона согласилась принять эти опасения во внимание", - говорится в сообщении.

В то же время, в нем отмечается, что стороны "согласились с тем, что (...) цель - добиться поражения ХАМАС в Рафахе".

Они договорились продолжить обсуждение на уровне экспертов, в том числе на очной встрече SCG на следующей неделе.

Встреча прошла в формате видеоконференции. В ней с американской стороны приняли участие советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен, представители Пентагона, госдепартамента и разведывательных служб США.

Министр по стратегическим вопросам Рон Дермер и глава совета нацбезопасности Цахи Ханегби руководили переговорами с израильской стороны, в них также приняли участие высокопоставленные представители министерства обороны и разведки Израиля.

Администрация Байдена последовательно заявляет, что операция в Рафахе, где укрываются более 1 млн палестинцев, может привести к массовым жертвам среди мирного населения в Газе.

На прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин на встрече в Вашингтоне с министром обороны Израиля Йоавом Галантом сказал, что цель США - помочь Израилю найти альтернативу полномасштабной военной операции, которая потенциально может угрожать гражданскому населению города.

Изначально планировалось, что данный вопрос будет обсуждаться в ходе визита израильской делегации в Вашингтон. Однако после того, как США на прошлой неделе не наложили вето на резолюцию СБ ООН, призывающую к прекращению огня в Газе и освобождению всех заложников, Нетаньяху объявил, что отменяет визит в знак протеста. Днем позже он попросил Белый дом перенести встречу.

Высокопоставленные израильские чиновники заявили, что проведение виртуальной встречи вместо визита - это способ для Нетаньяху "сохранить лицо" и обсудить с Белым домом ситуацию в Рафахе без поездки делегации в Вашингтон, сообщил накануне портал Axios.

Он напомнил, что в воскресенье Нетаньяху заявил журналистам, что утвердил оперативный план действий в Рафахе и армия готова к эвакуации гражданского населения и оказанию гуманитарной помощи.

"На это потребуется время, но это будет сделано. Мы войдем в Рафах и уничтожим там батальоны ХАМАС по одной простой причине: нет победы без входа в Рафах, и нет победы без уничтожения там батальонов ХАМАС", - сказал он.