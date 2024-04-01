Израиль подтвердил информацию об отводе войск с территории больницы "Аш-Шифа"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Командование Армии обороны Израиля сообщило, что завершило операцию в больничном комплексе "Аш-Шифа" в городе Газа и начало полный вывод войск оттуда, пишет The Times of Israel.

Операция в больнице началась 18 марта, за это время военные взяли в плен около 900 подозреваемых, 500 из которых оказались участниками террористических группировок, и убили больше 200 боевиков. Среди задержанных и убитых были командиры группировок ХАМАС и "Исламский джихад".

Во время операции были эвакуированы 350 пациентов и медиков в специально выделенную для них часть комплекса им передали гуманитарную помощь, заявили в ЦАХАЛе.

Ранее об отходе израильских военных с территории больницы "Аш-Шифа" сообщили арабские СМИ. Палестинское агентство Safa News , связанное с ХАМАС, сообщало о боестолкновениях рядом с больницей, пишет Jerusalem Post. Агентство также пишет, что больница и ее окрестности получили значительные повреждения из-за взрывов и пожаров, и сейчас она непригодна к использованию по назначению. Связанное с "Хезболлой" издание Al Mayadeen сообщает, что местные чрезвычайные комитеты призывают гражданских лиц не приближаться к больнице из-за продолжающихся боев.

Израильские военные обвиняли группировки ХАМАС и "Исламский джихад" в использовании больниц в качестве военных объектов. ХАМАС такие обвинения отрицает, однако неделю назад подтвердил сообщение представителя ЦАХАЛа о том, что группировка обстреляла больницу из минометов.