Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:32

Израиль подтвердил информацию об отводе войск с территории больницы "Аш-Шифа"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Командование Армии обороны Израиля сообщило, что завершило операцию в больничном комплексе "Аш-Шифа" в городе Газа и начало полный вывод войск оттуда, пишет The Times of Israel.

Операция в больнице началась 18 марта, за это время военные взяли в плен около 900 подозреваемых, 500 из которых оказались участниками террористических группировок, и убили больше 200 боевиков. Среди задержанных и убитых были командиры группировок ХАМАС и "Исламский джихад".

Во время операции были эвакуированы 350 пациентов и медиков в специально выделенную для них часть комплекса им передали гуманитарную помощь, заявили в ЦАХАЛе.

Ранее об отходе израильских военных с территории больницы "Аш-Шифа" сообщили арабские СМИ. Палестинское агентство Safa News , связанное с ХАМАС, сообщало о боестолкновениях рядом с больницей, пишет Jerusalem Post. Агентство также пишет, что больница и ее окрестности получили значительные повреждения из-за взрывов и пожаров, и сейчас она непригодна к использованию по назначению. Связанное с "Хезболлой" издание Al Mayadeen сообщает, что местные чрезвычайные комитеты призывают гражданских лиц не приближаться к больнице из-за продолжающихся боев.

Израильские военные обвиняли группировки ХАМАС и "Исламский джихад" в использовании больниц в качестве военных объектов. ХАМАС такие обвинения отрицает, однако неделю назад подтвердил сообщение представителя ЦАХАЛа о том, что группировка обстреляла больницу из минометов.

Хроника 07 октября 2023 года – 01 апреля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Исламский джихад ХАМАС ЦАХАЛ Газа Аш-Шифа Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Rheinmetall призвал Европу не ждать военной помощи США в случае опасности

Совкомбанк получил разрешения регуляторов на покупку ХКФ банка

Совкомбанк получил разрешения регуляторов на покупку ХКФ банка

Правящая партия Эстонии предложила лишить россиян права голоса на местных выборах

Правящая партия Эстонии предложила лишить россиян права голоса на местных выборах

Вучич заявил, что ПВО Сербии нужно было быстрее реагировать на неопознанный объект

Вучич заявил, что ПВО Сербии нужно было быстрее реагировать на неопознанный объект

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 апреля

Встреча США и Израиля по Рафаху пройдет в понедельник в виртуальном режиме

Эрдоган признал поражение своей партии на муниципальных выборах в Турции

Эрдоган признал поражение своей партии на муниципальных выборах в Турции

На выборах в Стамбуле и Анкаре лидируют оппозиционные мэры

На выборах в Стамбуле и Анкаре лидируют оппозиционные мэры

Карл III появился на публике впервые после того, как у него обнаружили рак

Карл III появился на публике впервые после того, как у него обнаружили рак

Папа римский призвал Россию и Украину обменять всех военнопленных

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });