Трамп заявил, что США останутся в НАТО, если Европа начнет платить свою долю

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США должны платить в бюджет НАТО "справедливую долю".

"Соединенные Штаты должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных", - заявил Трамп в интервью телеканалу GB News.

По его мнению, Европе необходимо вносить "свою справедливую долю" в бюджет Североатлантического альянса.

В ответ на вопрос журналиста о том, что США останутся в НАТО, если европейские страны "начнут играть честно", Трамп заявил: "Да, 100%".

"НАТО должно относиться к США справедливо, потому что, если бы не Соединенные Штаты, НАТО буквально даже не существовало бы", - добавил он.

В феврале экс-президент США напомнил, что во время своего президентства настаивал на увеличении странами НАТО расходов на оборону. Трамп заявил, что в разговоре с президентом одной из крупных стран альянса от лица США отказался защитить ее при нападении, поскольку данное государство не тратит на оборону достаточно средств. Это заявление вызвало критику в большинстве государств НАТО.

При этом Трамп не говорит о возможности выхода из НАТО, эта тема не звучит среди его предвыборных обещаний.

Во время своего первого президентства Трамп нередко критиковал НАТО, однако в итоге никаких мер против альянса не принял. Напротив, Трамп активно призывал союзников наращивать оборонные бюджеты, чтобы сделать альянс сильнее и менее зависимым от американских вооруженных сил.