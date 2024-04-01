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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:17

Генерал КСИР погиб при ударе Израиля по Дамаску

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Один из высокопоставленных командиров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Реза Зехеди погиб в результате удара израильских военных по Дамаску, сообщает в понедельник агентство EFE со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно уточненным данным агентства SANA, Израиль нанес ранее в понедельник удар по зданию иранского консульства на юго-западе сирийской столицы. Ранее поступала информация об ударе близ посольства Ирана.

Агентство SANA утверждает, что сирийские силы ПВО перехватили некоторые из запущенных Израилем ракет.

КСИР Израиль Дамаск Мохаммад Реза Зехеди Сирия Иран
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