Генерал КСИР погиб при ударе Израиля по Дамаску

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Один из высокопоставленных командиров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Реза Зехеди погиб в результате удара израильских военных по Дамаску, сообщает в понедельник агентство EFE со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно уточненным данным агентства SANA, Израиль нанес ранее в понедельник удар по зданию иранского консульства на юго-западе сирийской столицы. Ранее поступала информация об ударе близ посольства Ирана.

Агентство SANA утверждает, что сирийские силы ПВО перехватили некоторые из запущенных Израилем ракет.