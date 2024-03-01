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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

ВКС России нанесли удар по боевикам в сирийской провинции Идлиб

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Российская авиация в Сирии нанесла удар в четверг по месту базирования террористов в провинции Идлиб, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"ВКС России 29 февраля нанесли удар по месту базирования террористов в районе населенного пункта Касих провинции Идлиб. В результате боевики понесли значительный ущерб в материальных средствах и живой силе", - сказал Кулить на брифинге в пятницу.

По его данным, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.

Кулить заявил также, что авиация возглавляемой США коалиции допустила "три случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов".

Кроме того, по его информации, за сутки зафиксировано пять нарушений воздушного пространства Сирии двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции.

"Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - подчеркнул Кулить.

ВКС России Сирии ЦПВС
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