Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне.

"Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира - готовься к войне" - не я это придумал. Это очень правильно сказано", - сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Гродно во вторник, его цитирует госагентство БелТА.

По словам белорусского президента, в республике ведется необходимая подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляются различные виды вооружений и техники.

"Если оттуда (из недружественных стран - ИФ) кто-то подвывает и нас критикует, знайте: мы делаем правильно. Если там нас начнут хвалить, беда", - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия никому ничем не угрожает. "Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай бог обработать", - подчеркнул он.