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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Лукашенко заявил о подготовке Западом провокации, чтобы очернить РФ и Белоруссию

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Западные спецслужбы готовят на территории Польши провокацию, в которой обвинят Россию и Белоруссию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Все добытые разведкой сценарии различного рода провокаций, проведения экстремистских акций с задействованием боевиков, находящихся на территории Украины, Польши и Литвы, мы знаем и незамедлительно предаем огласке, насколько это возможно. Сейчас поддержим эту традицию. Еще одна оперативная информация. Дословно цитирую (это уже для поляков важно): "Польская и американская разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Беларусь", - сказал Лукашенко во вторник на совещании с руководителями органов безопасности в Минске. Его слова приводит близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Одновременно Варшава пытается завербовать высокопоставленных белорусских чиновников, которые смогут заменить наших "тихушек" и "лахушек". Они будут искать и создавать новых лояльных Западу и более эффективных деятелей здесь. В ход пойдут все методы - от банальных подкупа и шантажа до угроз жизни и здоровью вам и вашим близким и родным. В фокусе внимания может быть кто угодно", - заявил президент Белоруссии.

Александр Лукашенко Польша Украина Белоруссия
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