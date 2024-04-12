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Лукашенко заявил, что вступление Белоруссии в войну было бы выгодно НАТО

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Все разговоры о необходимости вступления Белоруссии в войну против Украины отвечают интересам Запада и НАТО, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. Запись его общения с журналистами опубликовал в Telegram Павел Зарубин.

"Что касается призывов "Беларусь - в войну в Украине" - это в пользу НАТО. Это они хотят и делают все, чтобы нас втянуть в войну с Украиной", - заявил Лукашенко.

"1 500, примерно, километров граница у нас с Украиной. (...) И на прибалтийском и польском направлении еще 1 500. Три тысячи километров - нам с вами придется этот фронт закрыть, если мы вступим в войну. Мы сможем это сделать? Не сможем. Мы хотим себе проблем? Не хотим, - сказал он. - Это второе. А первое, может быть, Украине, так же, как сегодня России, пригодится такая Беларусь".

"Надо понимать последствия потенциального вступления в военные действия, - отметил Лукашенко. - В Белоруссии полстраны находится в радиусе 100 километров от Киева, в том числе и Мозырский НПЗ, топливом которого заправляется и Россия".

"Если бы мы сегодня вступили в войну против Украины, это бы ничего не дало. Потому что у них граница с Беларусью забаррикадирована так, что туда не подойти. Она заминирована полностью, забетонирована, и 120 тысяч украинских военнослужащих на этой границе", - подытожил он.

Александр Лукашенко Мозырский НПЗ НАТО Украина Белоруссия
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