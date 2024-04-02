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Шри-Ланка до 30 апреля продлила режим бесплатных виз для туристов из России

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Шри-Ланка обновила информацию в системе оформления электронных виз ETA, и таким образом режим выдачи бесплатных виз продлен до 30 апреля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора "Интурист".

"Виза на Шри-Ланку для граждан РФ пока остается бесплатной. Информация на сайте системы оформления обновилась вечером 1 апреля, и сейчас туристы могут въезжать в страну с бесплатными визами до конца апреля", - сообщили в компании.

Режим бесплатных виз был введен правительством Шри-Ланки в ноябре 2023 года для увеличения турпотока до 31 марта 2024 года для семи стран и в том числе России. В этот день министр туризма страны Харин Фернандо сообщил, что он продлевается до 30 апреля. Однако въезжавшие на Шри-Ланку 1 и 2 апреля туристы "Интуриста" платили за визы, так как у аэропортовых служб не было информации о продлении.

Шри-Ланка
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