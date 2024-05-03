Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Визы на Шри-Ланку станут платными для российских туристов с июня

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Российские туристы могут бесплатно оформить однократную визу на Шри-Ланку до конца мая, а с июня ее стоимость, включая сервисный сбор, составит больше $100, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора "Интурист".

"Однократная виза на Шри-Ланку на 30 дней будет бесплатной на заезды до 31.05 включительно. С 1 июня предполагается, что виза будет платной, и обойдется она, по предварительным данным, в $75. С учетом всех сервисных сборов стоимость визы вырастет еще на $27,5", - сказали в компании со ссылкой на информацию из принимающего офиса туроператора на Шри-Ланке.

В миреШри-Ланка начала взимать с россиян сбор за оформление визыЧитать подробнее

Как отметили в "Интуристе", несмотря на то, что сейчас однократная виза бесплатная, россиянам все равно приходится оплачивать сборы при ее оформлении на сайте или в аэропорту.

В апреле Шри-Ланка ввела новую систему электронных виз. Согласно нововведению, с 1 июня перестанет существовать однократная виза на 30 дней, и туристам нужно будет оформлять E-visa на 60 дней. По этой визе россияне смогут посетить Шри-Ланку один или два раза с максимальным сроком пребывания 60 дней.

В ноябре 2023 года правительством Шри-Ланки был введен режим бесплатных виз для семи стран, в том числе России.

Шри-Ланка Интурист
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД ФРГ вызвал поверенного в делах России из-за кибератаки

Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что с начала года взято под контроль 547 кв. км территории новых регионов

Шеф Пентагона подтвердил, что военные РФ находятся на одной базе с американцами в Нигере

Шеф Пентагона подтвердил, что военные РФ находятся на одной базе с американцами в Нигере

В Ташкенте не выявили проблем у граждан Узбекистана при въезде в Россию

FT сообщила об отказе G7 от идеи полной конфискации российских активов

FT сообщила об отказе G7 от идеи полной конфискации российских активов

Венгрия увеличит расходы на оборону, если кризис на Украине затянется еще на год

Что случилось этой ночью: пятница, 3 мая

Российские военные разместились в Нигере на одной базе с американцами

Российские военные разместились в Нигере на одной базе с американцами

У православных христиан наступила Страстная пятница

У православных христиан наступила Страстная пятница

НАТО обвинило РФ в гибридной вредоносной деятельности в странах альянса

НАТО обвинило РФ в гибридной вредоносной деятельности в странах альянса
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });