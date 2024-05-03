Визы на Шри-Ланку станут платными для российских туристов с июня

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Российские туристы могут бесплатно оформить однократную визу на Шри-Ланку до конца мая, а с июня ее стоимость, включая сервисный сбор, составит больше $100, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора "Интурист".

"Однократная виза на Шри-Ланку на 30 дней будет бесплатной на заезды до 31.05 включительно. С 1 июня предполагается, что виза будет платной, и обойдется она, по предварительным данным, в $75. С учетом всех сервисных сборов стоимость визы вырастет еще на $27,5", - сказали в компании со ссылкой на информацию из принимающего офиса туроператора на Шри-Ланке.

Как отметили в "Интуристе", несмотря на то, что сейчас однократная виза бесплатная, россиянам все равно приходится оплачивать сборы при ее оформлении на сайте или в аэропорту.

В апреле Шри-Ланка ввела новую систему электронных виз. Согласно нововведению, с 1 июня перестанет существовать однократная виза на 30 дней, и туристам нужно будет оформлять E-visa на 60 дней. По этой визе россияне смогут посетить Шри-Ланку один или два раза с максимальным сроком пребывания 60 дней.

В ноябре 2023 года правительством Шри-Ланки был введен режим бесплатных виз для семи стран, в том числе России.