Шри-Ланка начала взимать с россиян сбор за оформление визы

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Виза на Шри-Ланку стала платной для российских туристов с 1 апреля, несмотря на заявление министра туризма страны о том, что режим бесплатных виз будет продлен до 30 апреля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора "Интурист".

"В системе оформления виз Шри-Ланки плата за визы стала взиматься уже с 31 марта. Вчера и сегодня наши туристы оплачивают визовый сбор для въезда на остров. Напомню, что, когда вводили бесплатные визы в ноябре, решение организационных вопросов заняло около месяца. Поэтому не исключаем, что информация о продлении безвизового режима все же будет доведена до аэропортовых служб позже", - сообщила PR-директор компании Дарья Домостроева.

В конце ноября власти Шри-Ланки начали выдавать бесплатные визы в страну на срок до 30 дней. Новый визовый режим был введен для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии до 31 марта 2024 года. Прежде российским туристам нужно было оплатить сбор в размере от $50 до 60.

31 марта министр туризма страны Харин Фернандо сообщил, что режим бесплатных виз для семи стран будет продлен до 30 апреля. В посольстве Шри-Ланке в Москве эту информацию "Интерфаксу" подтвердили.