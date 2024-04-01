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Шри-Ланка продлит выдачу бесплатных виз россиянам до 30 апреля

Шри-Ланка продлит выдачу бесплатных виз россиянам до 30 апреля
Фото: Narayan Maharjan/NurPhoto via Getty Images

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Власти Шри-Ланки продлят возможность получения бесплатной визы для туристов из семи стран, в том числе россиян до 30 апреля, сообщил министр туризма республики Харин Фернандо.

"Пилотный проект по выдаче бесплатных виз для семи стран будет продлен до 30 апреля 2024 года. Окончательное решение будет принято в течение нескольких недель", - написал он в соцсети.

В посольстве Шри-Ланки в Москве в ответ на запрос "Интерфакса" подтвердили эту информацию.

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Фернандо также сообщил, что за три месяца 2024 года Шри-Ланку посетили 608 тыс. иностранных туристов. Этот результат приближается к допандемийным показателям.

В конце ноября власти Шри-Ланки начали выдавать бесплатные визы в страну на срок до 30 дней. Новый визовый режим был введен для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии до 31 марта 2024 года.

Бесплатные визы действовали в рамках пилотной программы по восстановлению туротрасли Шри-Ланки.

Прежде российским туристам нужно было оплатить сбор в размере от $50 до $60.

Шри-Ланка Таиланд Индонезия
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