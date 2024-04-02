Президент Литвы ждет решения НАТО о ротационной модели ПВО в ближайшие месяцы

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры о внедрении в Литве ротационной модели противовоздушной обороны ведутся с большими союзниками по НАТО, и решение может быть принято через несколько месяцев, заявил на пресс-конференции литовский президент Гитанас Науседа.

"Я не хотел бы говорить конкретно о государствах, с которыми мы сейчас работаем (по ротационной модели ПВО - ИФ). На самом деле это не одно государство. Могу сказать, что это наши большие союзники по НАТО, - сообщил он. - Я очень надеюсь, что через несколько месяцев у нас будут хорошие новости и из этой области".

Агентство BNS напоминает, что Литва уже некоторое время просит союзников по НАТО проводить ротацию наземных систем ПВО в рамках региональной ротационной модели ПВО, согласованной в прошлом году.

На прошлой неделе Нидерланды объявили, что на несколько недель направят в Литву системы ПВО дальнего радиуса действия Patriot. Науседа назвал это важным шагом в реализации ротационной модели ПВО в Балтийском регионе, укрепляющей сдерживание и оборону.

"Другие союзники по НАТО могут внести свой вклад в безопасность нашего воздушного пространства не обязательно с помощью систем Patriot, но и с помощью других элементов противовоздушной обороны", - отметил президент.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил во вторник в Вильнюсе: "Мы действительно возьмем на себя ответственность за обеспечение адекватной ротации". Он добавил, что его страна будет стремиться вносить более активный вклад в ротацию сил ПВО.

Литва обсуждала возможность развертывания сил ПВО в регионе с США, Германией, Швецией, Нидерландами, Италией и Грецией, отмечает BNS.