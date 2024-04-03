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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:58

ЕС осудил удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз осуждает авиаудар Израиля по иранскому консульству в столице Сирии Дамаске и призывает стороны проявить сдержанность с целью не допустить дальнейшего ухудшения обстановки в регионе, сообщает Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"ЕС осуждает нападение на иранский дипломатический объект в Дамаске 1 апреля. (...) В этой крайне напряженной региональной ситуации чрезвычайно важно проявлять максимальную сдержанность. Дальнейшая эскалация в регионе не отвечает ничьим интересам", - говорится в пресс-релизе ЕВС.

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Кроме того, в документе подчеркивается важность соблюдения принципа неприкосновенности дипломатических и консульских строений и персонала при любых обстоятельствах в соответствии с международным правом.

В понедельник сирийские власти сообщили, что Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска. Позже выяснилось, что удар привел к гибели, в частности, двух генералов иранского Корпуса стражей Исламской революции. Иранские власти пообещали принять ответные меры.

ЕС Израиль Иран Дамаск Сирия
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