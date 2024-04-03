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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:58

Иран пообещал скорые удары по Израилю за налет на консульство в Дамаске

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) предупредил Израиль о скором нанесении по нему "смертельных ударов" за налет на консульство Ирана в Дамаске.

"Смертельные удары по Израилю будут осуществлены в скором времени. Фронт сопротивления выполнит свой долг", - приводят израильские СМИ в среду заявление КСИР.

В минувший понедельник сирийские власти сообщили, что Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска. Позже выяснилось, что удар привел к гибели, в частности, двух генералов и пяти офицеров КСИР.

Иранские власти пообещали принять ответные меры.

КСИР Иран Израиль Дамаск
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