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Главы МИД стран НАТО договорились усиливать роль альянса в помощи Украине

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Главы МИД стран НАТО на встрече в Брюсселе договорились продолжить прорабатывать идею усиления роли альянса в предоставлении помощи Украине, заявил на пресс-конференции генсек организации Йенс Столтенберг.

"В ходе нашей сегодняшней встречи мы обсуждали, как поставить нашу помощь на более основательную базу в будущем, - сказал он. - Все союзники согласились с необходимостью продвижения вперед в планировании усиления роли НАТО и координирования помощи в области безопасности".

По его словам, работа над предложениями по данным вопросам продолжится в ближайшие недели.

Обсуждаемый многолетний план помощи Украине не предусматривает военное присутствие альянса на ее территории, сказал также Столтенберг.

"Мы обсуждаем не военное присутствие НАТО на Украине, а то, как мы можем координировать и доставлять помощь извне в эту страну, - сказал он. - НАТО не является и никогда не будет участником конфликта на Украине.

Ранее 3 апреля Столтенберг сообщил, что в настоящее время НАТО финансирует 99% военной помощи Киеву, и отметил, что альянсу следует "изменить динамику нашей поддержки". По его словам, Альянс должен обеспечить "надежную и предсказуемую помощь Украине в области безопасности на длительную перспективу, чтобы меньше зависеть от добровольных взносов и больше - от обязательств НАТО; меньше зависеть от краткосрочных предложений и больше полагаться на многолетние взносы".

Недавно Financial Times сообщила, что НАТО работает над идеей пятилетнего пакета помощи Украине на сумму до $100 млрд, который будет действовать вне зависимости от возможных политических перемен на Западе, и в частности, в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Это предложение Столтенберга, сказали дипломатические источники издания. Согласно плану, альянс должен будет совместно координировать использование, как предполагается, $100 млрд, которые выделят 32 государства-члена альянса.

Если предложение будет одобрено, оно даст НАТО контроль над возглавляемой США контактной группой по Украине и позволит альянсу управлять поставками летального оружия Киеву.

Йенс Столтенберг МИД НАТО США Украина
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