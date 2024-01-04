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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Британский премьер намерен организовать выборы во второй половине 2024 года

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Глава британского правительства Риши Сунак заявил, что склоняется к тому, чтобы провести всеобщие выборы во второй половине 2024 года, сообщает в четверг The Guardian.

По словам Сунака, "рабочая версия заключается в том, чтобы провести всеобщие выборы во второй половине 2024 года". "А пока что мне предстоит проделать большую работу", - добавил он в ходе выступления.

На вопрос о том, не хотел бы он организовать выборы, раньше, например, в мае, премьер повторил, что нацелен именно на вторую половину года.

Согласно действующим правилам, следующие всеобщие выборы в Великобритании должны состояться не позже 28 января 2025 года. Опросы показывают, что если ситуация не изменится кардинально, находящиеся у власти консерваторы рискуют проиграть находящимся в оппозиции лейбористам.

Великобритания
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