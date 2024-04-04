В ХАМАС обвинили Нетаньяху в нежелании согласовать условия перемирия

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Высокопоставленный руководитель ХАМАС Усама Хамдан считает, что в переговорах по сделке о перемирии в секторе Газа нет прогресса из-за препятствий, которые создает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает в четверг The Times of Israel.

"Оккупационное правительство все еще уклоняется от заключения договоренностей, переговоры не продвигаются", - заявил Хамдан во время пресс-конференции.

Он заявил, что ХАМАС на переговорах проявляет гибкость, но Нетаньяху выдвигает требования, из-за которых стороны не могут достичь согласия. Он также обвинил премьер-министра в том, что он "не заинтересован" в освобождении израильских заложников, находящихся в секторе Газа.

Между тем боевые действия в анклаве продолжились в четверг. Из сектора Газа было запущено три ракеты в сторону кибуца Кфар-Аза. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что все они упали на открытой местности, никто не пострадал.

Также ранее в четверг в израильском командовании сообщили, что военные в течение дня уничтожили десятки объектов ХАМАС и других группировок.

Вместе с тем продолжились и обстрелы на северной границе Израиля. Базирующаяся в Ливане группировка "Хезболла" запустила несколько ракет по израильским населенным пунктам, одна из них попала в дом в населенном пункте Шломи. В ответ ЦАХАЛ нанес несколько авиаударов по позициям "Хезболлы" на юге Ливана, а также провел серию артобстрелов.

При этом на протяжении четверга Израиль усиливает меры безопасности в связи с угрозами Тегерана ответить на удар по иранскому консульству в Сирии. В минувший понедельник сирийские власти сообщили, что Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска. Позже выяснилось, что удар привел к гибели, в частности, двух генералов иранского Корпуса стражей Исламской революции. Иранские власти пообещали принять ответные меры.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС напала на Израиль. В ответ израильская армия начала операцию против палестинской группировки в секторе Газа.