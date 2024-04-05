Директор ЦРУ направляется в Египет для переговоров об освобождении заложников в Газе

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Как ожидается, директор ЦРУ Билл Бернс в эти выходные отправится в Каир для обсуждения с главой разведки Израиля ("Моссад") Давидом Барнеа и высшими должностными лицами Катара и Египта освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, сообщил портал Axios со ссылкой на информированные источники.

Портал обращает внимание, что визит Бернса состоится после того, как президент США Джо Байден в телефонной беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху потребовал дать возможность израильским переговорщикам заключить сделку по заложникам.

Axios отмечает, что заявление Байдена "сигнализировало о том, что президент считает, что Нетаньяху не делает все возможное для заключения сделки с заложниками и должен проявить больше гибкости".

Один из источников портала заявил, что позиция Байдена остается неизменной: в рамках сделки по освобождению заложников должно быть заключено соглашение о прекращении огня. Это должно произойти немедленно, именно поэтому президент во время телефонного разговора "оказал давление на Нетаньяху по этому вопросу".