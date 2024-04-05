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Лукашенко дал согласие на внесение в парламент закона о приостановлении ДОВСЕ

Лукашенко дал согласие на внесение в парламент закона о приостановлении ДОВСЕ
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Проект закона "О приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе" будет внесен в Палату представителей Национального собрания Белоруссии, согласие на это дал президент страны Александр Лукашенко.

Об этом сообщил приближенный к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

Договор был ратифицирован Белоруссией и вступил в силу в 1992 году.

Документ предусматривает ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти основным категориям (танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты), а также механизмы проверки соблюдения обязательств (обмен информацией и проведение инспекций).

"Проект закона предусматривает приостановление действия ДОВСЕ, но не означает выход Белоруссии из него и прекращение осуществления в Вооруженных Силах внутренних процедур, связанных с его выполнением", - говорится в сообщении.

В Минске заявили, что Республика Беларусь в полном объеме выполняет обязательства по договору, в том числе неукоснительно придерживается установленных предельных уровней наличия вооружений, военной техники и личного состава Вооруженных Сил.

Тем не менее, как отметил "Пул Первого", в августе 2022 года Чехия, а в марте 2023 года Польша приняли решение о невыполнении договора в отношении Белоруссии. Спустя полгода, в ноябре 2023 года Североатлантический совет НАТО сделал заявление о намерении государств - членов альянса, участвующих в договоре, приостановить его действие. Из ДОВСЕ также вышла и Российская Федерация.

Приостановление действия договора государствами - членами НАТО и их союзниками фактически означает прекращение его функционирования.

29 мая 2023 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Александр Лукашенко НАТО Минск Белоруссия ДОВСЕ
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