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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Парламент Белоруссии одобрил законопроект о приостановке ДОВСЕ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Верхняя палата парламента Белоруссии - Совет Республики - одобрила законопроект "О приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе", сообщили в пресс-службе палаты в понедельник.

"Проект закона подготовлен в целях обеспечения национальных интересов Республики Беларусь и в качестве ответной меры на решение стран - членов НАТО о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года", - отметили в Совете Республики, подчеркнув, что Белоруссия в полном объеме выполняет обязательства по договору, неукоснительно придерживается установленных предельных уровней для наличия вооружений, военной техники и личного состава своих вооруженных сил.

В начале апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко дал согласие на внесение в парламент вышеупомянутого законопроекта.

В августе 2022 года Чехия уведомила о приостановлении обязательств по договору в отношении Белоруссии. В марте 2023 года аналогичное решение было принято в Польше. В качестве ответных мер на недружественные шаги Польши и Чехии в Белоруссии в октябре 2023 года был принят закон "О приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Республики Польша и Чешской Республики".

В ноябре 2023 года Североатлантический совет НАТО сделал заявление о намерении государств - членов альянса, участвующих в договоре, приостановить его действие. Из ДОВСЕ также вышла и Российская Федерация. "Приостановление действия договора государствами - членами НАТО и их союзниками фактически означает прекращение его функционирования", - отмечали в пресс-службе администрации президента Белоруссии.

Приостановление действия ДОВСЕ не означает выход Белоруссии из него и прекращение осуществления в вооруженных силах внутренних процедур, связанных с его выполнением. В практическом плане речь идет о приостановке предоставления информации об обычных вооружениях и технике Белоруссии, приема и проведения инспекций в целях контроля за соблюдением количественных ограничений в отношении обычных вооружений и техники, установленных положениями Договора.

ДОВСЕ был ратифицирован Белоруссией и вступил в силу в 1992 году. Он предусматривает ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти основным категориям (танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты), а также механизмы проверки соблюдения обязательств (обмен информацией и проведение инспекций).

Александр Лукашенко Белоруссия НАТО ДОВСЕ
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