Израиль выводит войска с юга Газы, в районе остается одна армейская бригада

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля в ночь на воскресенье отвела все подразделения с юга сектора Газа, сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, сейчас на месте осталась только одна израильская армейская бригада, в задачу которой входит обеспечение безопасности коридора, связывающего юг Израиля с побережьем Газы.

Газета напоминает, что вывод войск произошел спустя четыре месяца после начала боев в районе города Хан-Юнис и через полгода после того, как движение ХАМАС совершило нападение на Израиль.