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Президент Египта обсудил с главой ЦРУ ситуацию в секторе Газа

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в воскресенье провел в Каире встречу с главой ЦРУ Уильямом Бернсом.

"Собеседники обсудили совместные усилия Египта, Катара и США, направленные на установление режима прекращения огня в секторе Газа", - говорится в коммюнике канцелярии египетского президента.

По словам ас-Сиси, "необходимо продолжать серьезную работу для достижения мирного урегулирования палестинской проблемы, основанного на принципе "два государства для двух народов". Он также обратил внимание на сложность гуманитарной ситуации в Газе, отметив, что решение этих проблем требует незамедлительных усилий со стороны международного сообщества.

Ожидается, что вскоре для продолжения непрямых переговоров в Каир прибудут делегации Израиля под руководством руководителя спецслужбы "Моссад" Давида Барнеа и палестинской группировки ХАМАС.

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Египет ЦРУ сектор Газа
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