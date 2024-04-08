Что случилось этой ночью: понедельник, 8 апреля

Под Самарой опрокинулся автобус, еще одна река в Орске выходит из берегов, прогресс на переговорах о перемирии в Газе

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Река Елшанка в Орске начала выходить из берегов, мэрия объявила эвакуацию жителей с прилегающих улиц. По данным властей региона, паводковые воды в Оренбургской области затопили 10,2 тыс. жилых домов и 18,5 тыс. приусадебных участков. С подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек, в том числе 1478 детей.

- Два человека погибли, 10 пострадали при опрокидывании автобуса в Кинельском районе Самарской области. По данным ГИБДД, автобус перевозил граждан Узбекистана из Казахстана в Нижний Новгород. Предварительно установлено, что он съехал с трассы на повороте дороги.

- Главы МИД Британии Дэвид Кэмерон и Франции Стефан Сежурне заявили, что поражение Украины будет означать проигрыш Запада. "Если Украина проиграет, проиграем мы все", - говорится в совместной статье министров в The Telegraph.

- Повреждения на Запорожской АЭС в результате атаки беспилотников не скажутся негативно на ядерной безопасности, сообщило МАГАТЭ. При этом в агентстве назвали случившееся "серьезным инцидентом, который может подорвать целостность системы защитной оболочки реактора".

- Глава Финляндии Александр Стубб считает боевые действия единственным путем достижения мира в ситуации с Украиной. Об этом он заявил в интервью CNN. Президент также сообщил о полном отсутствии политического диалога с Россией.

- В ходе переговоров в Каире о перемирии в секторе Газа был достигнут прогресс, стороны пришли к соглашению по основным пунктам, сообщил телеканал "Аль-Кахера". В переговорах участвовали представители Египта, Катара, США, Израиля и ХАМАС.