Лукашенко заявил о мечте оппозиции захватить участок белорусской земли

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Уехавшая из Белоруссии оппозиция мечтает захватить хоть кусок белорусской земли, чтобы затем ввести туда иностранные войска, заявил президент страны Александр Лукашенко в Минске во время назначения бывшего министра информации Владимира Перцова на заместителем президентской администрации. Лукашенко цитирует его пресс-служба.

"Конечно, насколько это возможно, я информирую общество и наших людей об основных моментах. Но не хотелось бы напрягать ситуацию, чтобы люди переживали, волновались. Но я-то понимаю, что ситуация непростая. И все сошлось сейчас на СМИ", - сказал он.

"Сейчас эти сектора нашей жизни играют важнейшую роль вообще в развитии Беларуси. Идет информационная война, прежде всего в СМИ. Экономическая война, иначе ее не назовешь. Мы делаем все для того, чтобы уберечь страну от "горячей войны". Пока нам это удается. Думаю, что мы сможем решить эту проблему - не допустить столкновения, как это было всегда на территории Беларуси", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, беглая оппозиция мечтает захватить хотя бы часть белорусской земли.

"Мы абсолютно знаем, чем они там занимаются. Бегают по разным центрам принятия решений и советникам от Америки до Брюсселя, просят деньги. И, самое главное: "Дайте на СМИ, на СМИ, на СМИ!". На что кураторы им говорят: "Ребята, в СМИ уже были, надо что-то погорячее". Типа московского Crocus City, не дай бог, теракты. И вооруженное противостояние в Беларуси. Цель - зайти в Беларусь и хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою и позвать сюда иностранных, ну, не наемников, а уже войска. Они же - "власть"", - сказал президент.