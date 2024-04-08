Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Лукашенко заявил о мечте оппозиции захватить участок белорусской земли

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Уехавшая из Белоруссии оппозиция мечтает захватить хоть кусок белорусской земли, чтобы затем ввести туда иностранные войска, заявил президент страны Александр Лукашенко в Минске во время назначения бывшего министра информации Владимира Перцова на заместителем президентской администрации. Лукашенко цитирует его пресс-служба.

"Конечно, насколько это возможно, я информирую общество и наших людей об основных моментах. Но не хотелось бы напрягать ситуацию, чтобы люди переживали, волновались. Но я-то понимаю, что ситуация непростая. И все сошлось сейчас на СМИ", - сказал он.

"Сейчас эти сектора нашей жизни играют важнейшую роль вообще в развитии Беларуси. Идет информационная война, прежде всего в СМИ. Экономическая война, иначе ее не назовешь. Мы делаем все для того, чтобы уберечь страну от "горячей войны". Пока нам это удается. Думаю, что мы сможем решить эту проблему - не допустить столкновения, как это было всегда на территории Беларуси", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, беглая оппозиция мечтает захватить хотя бы часть белорусской земли.

"Мы абсолютно знаем, чем они там занимаются. Бегают по разным центрам принятия решений и советникам от Америки до Брюсселя, просят деньги. И, самое главное: "Дайте на СМИ, на СМИ, на СМИ!". На что кураторы им говорят: "Ребята, в СМИ уже были, надо что-то погорячее". Типа московского Crocus City, не дай бог, теракты. И вооруженное противостояние в Беларуси. Цель - зайти в Беларусь и хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою и позвать сюда иностранных, ну, не наемников, а уже войска. Они же - "власть"", - сказал президент.

Александр Лукашенко Белоруссия Crocus City
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Концентрация мирового рынка акций выросла до максимума за несколько десятилетий

Концентрация мирового рынка акций выросла до максимума за несколько десятилетий

В Киргизии НПО с заграничным финансированием придется перерегистрироваться

У берегов Мозамбика в крушении парома погибли не меньше 90 человек

Что случилось этой ночью: понедельник, 8 апреля

Военная операция на Украине

Президент Финляндии не видит условий для переговоров с Россией по Украине

Президент Финляндии не видит условий для переговоров с Россией по Украине

Европейские рынки акций упали на фоне общего ухода инвесторов от рисков

Главы МИД Британии и Франции заявили о проигрыше Запада в случае поражения Киева

Главы МИД Британии и Франции заявили о проигрыше Запада в случае поражения Киева

В МАГАТЭ заявили, что повреждения на ЗАЭС от атаки дронов не угрожают ядерной безопасности

В МАГАТЭ заявили, что повреждения на ЗАЭС от атаки дронов не угрожают ядерной безопасности

Что произошло за день: воскресенье, 7 апреля

Число жертв взрыва в оружейном магазине в Тбилиси увеличилось до трех

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });