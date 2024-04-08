США пообещали не дать РФ реализовать ни один новый энергопроект

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - США сосредоточены на том, чтобы убедиться, что Россия не сможет развивать ни один новый энергетический проект, который дал бы стране будущие экспортные доходы, передает агентство Bloomberg слова помощника госсекретаря Соединенных Штатов по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетта.

По его словам, санкции против проекта "Арктик СПГ 2" оказались эффективны, и США хотят убедиться, что проект заморожен.

Пайетт не сказал, какими могут быть новые санкции, но США хотят снизить экспортные доходы России максимально быстро.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год. Первая очередь начала работать в 2024 году. Однако первый груз еще не отправлен.

Минфин США включил ООО "Арктик СПГ 2" в санкционный список в ноябре 2023 года, ранее в этот список вошли некоторые подрядчики проекта, а также ООО "Арктическая перевалка", которое управляет терминалами по перевалке СПГ в Мурманске и на Камчатке. С лета 2022 года Евросоюз ввел санкции на поставки оборудования для СПГ-заводов в Россию.

В декабре 2023 года стало известно, что "НОВАТЭК" объявил форс-мажор на поставки для некоторых своих покупателей сжиженного газа с "Арктик СПГ 2".

СМИ писали также, что иностранные акционеры "Арктик СПГ 2" - TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC (каждая владеет по 10%) - из-за санкций США объявили форс-мажор по своим договорам в проекте. TotalEnergies это подтверждала. "НОВАТЭК" владеет долей в 60% в "Арктик СПГ 2".