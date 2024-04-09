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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

США поставили ВСУ стрелковое оружие, захваченное при перевозке из Ирана в Йемен

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты передали Украине более пяти тысяч автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7, захваченных при досмотре кораблей, доставлявших грузы из Ирана йеменским хуситам, сообщило во вторник Центральное командование ВС США (CENTCOM).

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Передача была осуществлена 4 апреля. ВСУ также передано более полумиллиона патронов калибра 7,62 мм.

Как указали в командовании, этого стрелкового оружия достаточно для оснащения одной бригады ВСУ. В ходе операции, которая проводилась с мая 2021 года по февраль 2023 года, было задержано в общей сложности четыре грузовых судна, следовавших в Йемен с этим стрелковым оружием, говорится в сообщении.

США Йемен Иран Украина
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