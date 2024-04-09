В Европе усиливают меры безопасности на матчах Лиги чемпионов

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Париже, Мадриде и Лондоне полиция усиливает меры безопасности в преддверии четвертьфинальных матчей Лиги Чемпионов, сообщает Sky News.

Глава МВД Франции Жерар Дарманен заявил, что в Париже перед встречей команд "Пари Сен-Жермен" и "Барселона" 10 апреля значительно усилены меры безопасности после угрозы от ИГ (признано террористическим и запрещено в России"), в частности, на стадионе Parc des Princes, пишет Guardian. Во Франции максимальный уровень террористической угрозы ввели 25 апреля на фоне заявлений ИГ и после теракта в Crocus City Hall.

Дарменан заявил, что для стадионов риск теракта особенно высок после призыва ИГ атаковать спортивные площадки, прозвучавшего 10 дней назад. Он отметил, что угроза может затронуть любой вид спорта, но к защите крупных спортивных событий власти относятся с особой серьезностью и обсуждают принимаемые меры с иностранными партнерами.

Полиция Лондона заявила, что уже ввела в действие план усиленной охраны с учетом встречи "Арсенала" и мюнхенской "Баварии" на стадионе Emirates 9 апреля вечером.

Хотя МВД Испании не повышало уровень террористической угрозы до максимального пятого уровня, оно объявило, что дополнительные 2000 силовиков помогут полиции Мадрида обеспечивать безопасность во время матчей мадридского "Реала" и "Манчестер Сити" 9 апреля и "Атлетико Мадрид" - "Боруссия Дортмунд" 10 апреля.