Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

На переговорах по перемирию в Газе достигнут прогресс

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В ходе переговоров в Каире о перемирии в секторе Газа был достигнут прогресс, стороны пришли к соглашению по основным пунктам, сообщил в понедельник египетский государственный телеканал "Аль-Кахера" со ссылкой на информированный источник.

Переговоры в Каире проходили в воскресенье с участием представителей Египта, Катара, США, Израиля и ХАМАС. В то же время, телеканал отмечает, что пока ни одна из них официально не подтвердила сообщение о прогрессе в обсуждении.

По данным "Аль-Кахеры", делегации ХАМАС и Катара покинули Каир и вернутся в течение двух дней, чтобы согласовать условия окончательного соглашения, в то время как делегации Израиля и США покинут египетскую столицу в течение нескольких часов.

Израильская газета "Джерузалем пост" информировала, что в воскресенье ХАМАС повторил свои требования к соглашению: прекращение огня на постоянной основе, вывод израильских войск из Газы, возвращение перемещенных лиц и обмен палестинских заключенных на израильских заложников, удерживаемых в Газе.

Как сообщал на прошлой неделе портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, президент США Джо Байден направил письма президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси и эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани с просьбой оказать давление на ХАМАС, чтобы группировка согласилась на сделку с освобождением заложников.

"Он (президент - ИФ) призвал их заручиться обязательствами ХАМАС согласиться на сделку и соблюдать ее", - сказал источник.

Во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в четверг Байден попросил израильского лидера направить своих переговорщиков с более широкими, чем раньше, полномочиями для заключения сделки.

"Он ясно дал понять Нетаньяху, что необходимо сделать все возможное для освобождения заложников, включая американских граждан, которые в настоящее время удерживаются террористами ХАМАС почти шесть месяцев", - сказал собеседник Axios.

Израиль Катар ХАМАС Газа Египет США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Президент Финляндии не видит условий для переговоров с Россией по Украине

Президент Финляндии не видит условий для переговоров с Россией по Украине

Европейские рынки акций упали на фоне общего ухода инвесторов от рисков

Главы МИД Британии и Франции заявили о проигрыше Запада в случае поражения Киева

Главы МИД Британии и Франции заявили о проигрыше Запада в случае поражения Киева

В МАГАТЭ заявили, что повреждения на ЗАЭС от атаки дронов не угрожают ядерной безопасности

В МАГАТЭ заявили, что повреждения на ЗАЭС от атаки дронов не угрожают ядерной безопасности

Что произошло за день: воскресенье, 7 апреля

Число жертв взрыва в оружейном магазине в Тбилиси увеличилось до трех

Избранный президент Словакии Пеллегрини готов искать возможности для контактов с РФ

Избранный президент Словакии Пеллегрини готов искать возможности для контактов с РФ

В Тбилиси в результате взрыва в оружейном магазине погибли два человека

Избирком Словакии подтвердил победу Пеллегрини на выборах президента страны

Лавров 8-9 апреля посетит Китай и проведет переговоры с Ван И

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });