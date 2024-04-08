На переговорах по перемирию в Газе достигнут прогресс

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В ходе переговоров в Каире о перемирии в секторе Газа был достигнут прогресс, стороны пришли к соглашению по основным пунктам, сообщил в понедельник египетский государственный телеканал "Аль-Кахера" со ссылкой на информированный источник.

Переговоры в Каире проходили в воскресенье с участием представителей Египта, Катара, США, Израиля и ХАМАС. В то же время, телеканал отмечает, что пока ни одна из них официально не подтвердила сообщение о прогрессе в обсуждении.

По данным "Аль-Кахеры", делегации ХАМАС и Катара покинули Каир и вернутся в течение двух дней, чтобы согласовать условия окончательного соглашения, в то время как делегации Израиля и США покинут египетскую столицу в течение нескольких часов.

Израильская газета "Джерузалем пост" информировала, что в воскресенье ХАМАС повторил свои требования к соглашению: прекращение огня на постоянной основе, вывод израильских войск из Газы, возвращение перемещенных лиц и обмен палестинских заключенных на израильских заложников, удерживаемых в Газе.

Как сообщал на прошлой неделе портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, президент США Джо Байден направил письма президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси и эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани с просьбой оказать давление на ХАМАС, чтобы группировка согласилась на сделку с освобождением заложников.

"Он (президент - ИФ) призвал их заручиться обязательствами ХАМАС согласиться на сделку и соблюдать ее", - сказал источник.

Во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в четверг Байден попросил израильского лидера направить своих переговорщиков с более широкими, чем раньше, полномочиями для заключения сделки.

"Он ясно дал понять Нетаньяху, что необходимо сделать все возможное для освобождения заложников, включая американских граждан, которые в настоящее время удерживаются террористами ХАМАС почти шесть месяцев", - сказал собеседник Axios.