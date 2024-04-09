Вашингтон выступил с новым предложением на переговорах по сектору Газа

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Директор ЦРУ Билл Бернс, который участвует от США в переговорах по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, в выходные выступил с новым предложением, сообщил телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники.

По словам одного из них, предложение США заключается в том, чтобы Израиль отпустил из тюрем 900 палестинских заключенных в обмен на 40 израильских заложников, которые будут освобождены в ходе первого этапа трехэтапного соглашения о прекращении огня.

Перед началом этого раунда переговоров телеканал сообщил, что участники переговоров обсуждали освобождение около 700 палестинских заключенных, многие из которых приговорены к пожизненному заключению.

Кроме того, по словам источника, Вашингтон также хотел бы, чтобы жителям северной части Газы, бежавшим на юг, было разрешено вернуться домой без ограничений.

Участники переговоров в Каире, в которых принимали участие Египет, Катар, США и Израиль, в минувшие выходные в целом согласились с американскими предложениями. Они будут доведены до ХАМАС.

"Однако с учетом трудностей общения с лидерами ХАМАС, которые, как полагают, скрываются в обширной системе подземных туннелей Газы, получение ответа может занять несколько дней", - отмечается в сообщении.

В нем говорится, что "в последние недели израильские переговорщики продемонстрировали готовность вести переговоры о возвращении палестинцев в северную часть Газы, однако пока что Израиль отвергает требования ХАМАС о беспрепятственном возвращении жителей Газы на север". Израильская сторона настаивает на проверке перемещающихся палестинцев, сообщил CNN дипломат, знакомый с ходом переговоров.

Со своей стороны, представитель ХАМАС заявил CNN: "Предложения (Израиля - ИФ) не отвечают на вопросы, которые (ХАМАС - ИФ) задал в своем первоначальном предложении, а именно, что любое соглашение должно четко включать прекращение огня, полный вывод войск, даже если это будет происходить поэтапно, и возвращение перемещенных лиц в условиях полной свободы к себе домой", - сказал он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что он в курсе хода переговоров, но подчеркнул свою решимость направить войска в Рафах, подчеркнув, что дата операции уже назначена.

"Сегодня я получил подробный отчет о переговорах в Каире. Мы постоянно работаем над достижением наших целей, в первую очередь над освобождением всех наших заложников и достижением полной победы над ХАМАС. Для этой победы необходимо войти в Рафах и ликвидировать находящиеся там террористические батальоны. Это произойдет, есть дата", - сказал Нетаньяху.